Президент США заявив, що не жартує про продовження своїх повноважень

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп не виключив можливості балотуватися на третій термін у Білому домі. Хоча це напряму заборонено Конституцією, але Трамп заявив журналістам, що "не жартує" і багато виборців його просять про це.

Про слова Трампа повідомляє NBC News.

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Що задумав Трамп

Згідно з інтерв'ю каналу, Трамп вважає, що існують методи для цього. У телефонній розмові з NBC News він зазначив, багато союзників та виборців просять про це.

"Але, я фактично кажу їм, що у нас ще попереду довгий шлях, ви знаєте, що ще дуже рано. Я зосереджений на поточних питаннях", — додав Трамп.

На запитання, чи хоче він ще один термін, президент відповів: "Мені подобається працювати".

Коли його запитали, чи були йому представлені плани, які дозволять йому балотуватися на третій термін, Трамп сказав: "Є методи, за допомогою яких ви можете це зробити".

NBC News запитав про можливий сценарій, за яким віцепрезидент Джей Ді Венс балотуватиметься на посаду, а потім передасть цю роль Трампу. Трамп відповів, що "це один з таких методів, але є й інші". Проте він відмовився назвати інші варіанти.

Що треба, щоб спрацював план Трампа

Внести поправку до Конституції, щоб скасувати обмеження у два терміни, буде надзвичайно важко, адже потрібно мати дві третини голосів Конгресу, або двох третин штатів, які погоджуються скликати конституційний з’їзд, щоб запропонувати зміни. Але навіть тоді процедура вимагатиме ратифікації рішення трьох чвертей всіх штатів.

Раніше Трамп коментував балотування на третій термін, хоча республіканці сприйняли ці коментарі як жарти або як президент тролив своїх критиків.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на ідею російського диктатора Володимира Путіна створити тимчасову адміністрацію в Україні. Він розлютився на нього.

Також американський президент прокоментував нещодавні атаки Росії по Україні іранськими дронами-камікадзе.