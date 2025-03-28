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Трамп прокоментував вбивства українців іранськими дронами

28 березня 2025 22:00
Анастасія Писаненко - редактор
Трамп відповів, чому він ігнорує вбивства українців шахедами
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Під час виступу перед журналістами президента США Дональда Трампа запитали, чому він нічого не робить у відповідь на те, що іранські дрони щодня атакують і вбивають українців. Він ухилився від прямої відповіді на запитання.

Про це стало відомо під час виступу американського лідера у п'ятницю, 28 березня.

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"Ну, ми подивимось, що відбувається, я отримую звіти. Іран дійсно виробляє багато дронів, вони виробляють дуже ефективні дрони… Але Іран дуже високо у моєму списку речей, за якими треба спостерігати", — заявив президент США.

За його словами, він нещодавно відправив листа в Іран, у якому порушувалася ця тема.

"Нам доведеться провести переговори, або з Іраном станеться щось дуже погане, а я цього не хочу. Я сподіваюсь, що ми з Іраном це залагодимо, а якщо ні — стануться дуже-дуже погані речі", — сказав Дональд Трамп.

Раніше Трамп заявляв про можливість швидкого укладення ядерної угоди з Іраном. За його словами, це може статися зовсім скоро.

Крім того, президент США Дональд Трамп повідомляв, що дав вказівку своїм радникам знищити Іран, якщо той здійснить замах на його життя.

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