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Трамп прокомментировал убийства украинцев иранскими дронами

28 марта 2025 22:00
Анастасия Писаненко - редактор
Трамп ответил, почему он игнорирует убийства украинцев шахедами
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Во время выступления перед журналистами президента США Дональда Трампа спросили, почему он ничего не делает в ответ на то, что иранские дроны ежедневно атакуют и убивают украинцев. Он уклонился от прямого ответа на вопрос.

Об этом стало известно во время выступления американского лидера в пятницу, 28 марта.

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"Ну, мы посмотрим, что происходит, я получаю отчеты. Иран действительно производит много дронов, они производят очень эффективные дроны... Но Иран очень высоко в моем списке вещей, за которыми надо наблюдать", — заявил президент США.

По его словам, он недавно отправил письмо в Иран, в котором поднималась эта тема.

"Нам придется провести переговоры, или с Ираном произойдет что-то очень плохое, а я этого не хочу. Я надеюсь, что мы с Ираном это уладим, а если нет — произойдут очень-очень плохие вещи", — сказал Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявлял о возможности быстрого заключения ядерной сделки с Ираном. По его словам, это может произойти совсем скоро.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщал, что дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь.

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