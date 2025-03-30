Трамп розлютився через заяву Путіна про тимчасову адміністрацію в Україні

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на ідею російського диктатора Володимира Путіна створити тимчасову адміністрацію в Україні. Він розлютився на нього.

Про це повідомляє NBC News у неділю, 30 березня.

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Трамп злий через заяву Путіна

"Трамп заявив, що він був "дуже злий" і "розлючений", коли президент Росії Володимир Путін розкритикував довіру до керівництва Президента України Володимира Зеленського", — процитувала слово Трампа ведуча NBC News Крістен Велкер.

За його словами, ці коментарі "не потрапили в потрібне місце".

Що передувало

Нагадаємо, 28 березня Путін заявив, що в Україні потрібно створити тимчасову адміністрацію за участю ООН. Він вважає, що це "допоможе провести вибори".

Згодом на слова диктатора РФ відреагував речник МЗС України Георгій Тихий, який у відповідь запропонував запровадити тимчасове управління ООН у Росії.

Також ідею Путіна прокоментував генсек ООН Антоніу Гутерріш. Він наголосив, що Україна має легітимний уряд і це потрібно поважати.