На думку Путіна, підписання мирної угоди можливе тільки після виборів в Україні

Диктатор РФ Путін. Фото: росЗМІ

Диктатор РФ Володимир Путін висловив думку про можливість створення тимчасової адміністрації в Україні за участю Організації Об'єднаних Націй. Все це, на його думку, допоможе провести в Україні президентські вибори.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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За словами російського диктатора, до подібного адмінконтролю з боку ООН можуть долучитись США та європейські держави, які Путін вважає "партнерами Росії". Таку ідею Путін озвучив під час розмови з екіпажем атомного підводного човна "Архангельськ".

"У принципі, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, звичайно, з нашими партнерами і друзями обговорити можливість запровадження в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори, щоб привести до влади дієздатний уряд, який користується довірою народу, а вже потім з ним вести переговори про мирний договір", — заявив Путін.

Путін підкреслив, що Росія не бачить можливості укладати угоди з нинішнім керівництвом України, оскільки воно, на його думку, не є законним, а нові лідери можуть прийти до влади в будь-який момент.

Раніше повідомлялось, що під час брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий, заявив, що російські окупанти відмовилися обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі України. Натомість вони продовжують атакувати мирне населення.

Також Тихий повідомив, що Україна не дійшла згоди та не підписала угоду про перемир'я з Росією під час переговорів у Саудівській Аравії. Для цього питання треба серйозний та комплексний підхід.