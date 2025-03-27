Речник МЗС заявив про відмову РФ говорити про припинення атак

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Росіяни відмовилися обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі України. Натомість вони продовжують атакувати мирне населення.

Про це з посиланням на слова Ігоря Жовкви повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформують Новини.LIVE.

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Тихий зазначив, що російська сторона не хоче говорити про припинення обстрілів цивільної інфраструктури України. Натомість, за його словами, окупанти продовжують бити по мирних людях та густонаселених районах у містах.

"Росія не збирається припиняти терор проти цивільних. Звісно, що це ціль для України — припинення таких ударів... Будемо працювати далі зі Штатами та іншими партнерами, щоб Москву примусити до припинення вогню, зокрема, по цивільних цілях", — наголосив представник дипломатичного відомства.

Також він зазначив, що зафіксовано удари з боку РФ по Дніпру, Харкову, Херсону. А також нагадав, що ЗСУ не завдають ударів по цивільних цілях РФ.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 27 березня сказав, що готовий до прямих контактів Путіним. Однак він наголосив, що російський диктатор не готовий до такої зустрічі.

Крім того, лідер України наголосив, що ніхто не планує "дарувати" Росії українські території.