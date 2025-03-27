Спикер МИД заявил об отказе РФ говорить о прекращении атак

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Россияне отказались обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Вместо этого они продолжают атаковать мирное население.

Об этом со ссылкой на слова Игоря Жовквы сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информируют Новини.LIVE.

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Тихий отметил, что российская сторона не хочет говорить о прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры Украины. Зато, по его словам, оккупанты продолжают бить по мирным людям и густонаселенным районам в городах.

"Россия не собирается прекращать террор против гражданских. Конечно, это цель для Украины — прекращение таких ударов... Будем работать дальше со Штатами и другими партнерами, чтобы Москву принудить к прекращению огня, в частности, по гражданским целям", — подчеркнул представитель дипломатического ведомства.

Также он отметил, что зафиксированы удары со стороны РФ по Днепру, Харькову, Херсону. А также напомнил, что ВСУ не наносят удары по гражданским целям РФ.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта сказал, что готов к прямым контактам с Путиным. Однако он подчеркнул, что российский диктатор не готов к такой встрече.

Кроме того, лидер Украины подчеркнул, что никто не планирует "дарить" России украинские территории.