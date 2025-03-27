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Зеленський заявив, що Путін не готовий до перемовин

27 березня 2025 18:09
Євгенія Брюховецька - редактор
Путін не готовий до прямих контактів, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 березня, заявив, що готовий до прямих контактів з російським президентом Володимиром Путіним. За його словами, це очільник Кремля не готовий до такої зустрічі.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції після саміту у Парижі.

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"Все дуже просто: він не готовий до прямих перемовин. Жодного формату перемовин я не боюсь, ми у війні і не теоретично, а дуже практично, на жаль", — сказав Зеленський.

Президент розповів, що знає все те, що відбувається зараз у нас в час війни. За його словами, ми розуміємо, де у нас складнощі — що на фронті, що на кожному кілометрі.

"Я розмовляю з деякими лідерами що у них на озброєнні, знову таки мені потрібно це було більше і я це все вивчав і розумів в деталях, тому точно знаю, чого нам не вистачає та що потрібно", — зазначив він.

Зеленський наголосив, що готовий до перемовин будь-якого формату та ніколи не боявся. На його думку, Путін хоче війни, а тому що може сказати людина, яка хоче війни, на перемовинах про мир.

"Я не та людина, яка буде сидіти і мовчати чи ковтати його наративи", — додав український лідер.

Раніше Зеленський назвав країни, які представлятимуть Європу на переговорах з Росією про припинення війни.

Також президент наголосив, що ніхто не збирається "дарувати" Росії українські території.

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