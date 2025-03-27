Заява Зеленського щодо зняття санкції з Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе зняття санкцій з Росії. Він зазначив, що зняття будь-яких санкцій з РФ не буде допоки не закінчиться війна.

Про це лідер України заявив під час свого виступу на пресконференції в Парижі у четвер, 27 березня.

Читайте також:

Зеленський про зняття санкцій з Росії

"Зняття будь-яких санкцій з РФ, допоки не закінчиться справедливим миром війна, цього не буде — це об'єднаний сигнал від країн Європи", — сказав Зеленський.

Також він додав, що будуть нові пакети підтримки. За його словами, це підтвердили деякі країни Європи.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський виступає на пресконференції в Парижі після переговорів з лідерами. Під час зустрічі лідерів щодо підтримки України обговорювалися шляхи закінчення війни та посилення довготривалої військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 березня, лідер України прибув до Єлисейського палацу в Парижі для участі в зустрічі лідерів країн-союзників, що готові допомагати Україні на шляху до сталого миру.

Раніше ми інформували про те, що у Парижі завершилася зустріч лідерів щодо підтримки України. Вона тривала більш ніж три години.

Пізніше Зеленський повідомив, що під час заходу лідери країн говорили про підтримку України боротьбі з агресією РФ.