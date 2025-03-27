Заявление Зеленского относительно снятия санкции с России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное снятие санкций с России. Он отметил, что снятие любых санкций с РФ не будет пока не закончится война.

Об этом лидер Украины заявил во время своего выступления на пресс-конференции в Париже в четверг, 27 марта.

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"Снятие любых санкций с РФ, пока не закончится справедливым миром война, этого не будет — это объединенный сигнал от стран Европы", — сказал Зеленский.

Также он добавил, что будут новые пакеты поддержки. По его словам, это подтвердили некоторые страны Европы.

Отметим, что сегодня Зеленский выступает на пресс-конференции в Париже после переговоров с лидерами. Во время встречи лидеров по поддержке Украины обсуждались пути окончания войны и усиления долговременной военной помощи Украине.

Напомним, что сегодня, 27 марта, лидер Украины прибыл в Елисейский дворец в Париже для участия во встрече лидеров стран-союзников, которые готовы помогать Украине на пути к устойчивому миру.

Ранее мы информировали о том, что в Париже завершилась встреча лидеров по поддержке Украины. Она длилась более трех часов.

Позже Зеленский сообщил, что во время мероприятия лидеры стран говорили о поддержке Украины в борьбе с агрессией РФ.