Хто представлятиме Європу на переговорах з РФ - Зеленський назвав країни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 березня, назвав країни, які представлятимуть інтереси Європи на переговорах з Росією щодо завершення війни. За його словами, це Велика Британія та Франція.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції після саміту у Парижі.

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"Українська позиція дуже чітка: за столом перемовин щодо закінчення війни повинна бути обов'язково Європа. Ми не розглядаємо альтернативи. Це наша чітка позиція", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що Європа дуже велика, тому повинна мати чітке представництво за цим столом перемовин. За словами президента, сьогодні на саміті в Парижі з партнерами домовились, що Європу будуть представляти Франція та Велика Британія — президент Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Кір Стармер.

"Я вважаю, що це важливо і ми хочемо цей сигнал передати іншим партнерами — безумовно США", — додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що не всі країни підтримують розміщення контингенту НАТО в Україні.

Також український президент вважає, що російський президент Володимир Путін прагне розділити Європу та Америку.