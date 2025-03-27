Зеленський прокоментував розміщення військ НАТО - яка позиція партнерів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 березня, прокоментував можливість розміщення іноземного контингенту в Україні. За його словами, є країни, які активно підтримують це та є ті, хто навпаки.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції після саміту у Парижі.

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Іноземний контингент в Україні

"Я вважаю, що в багатьох лідерів є своє бачення. Є партнери, які активно підтримують залучення військ альянсу, однак так само залишаються і ті, хто проти", — сказав Зеленський.

За його словами, це питання щодо НАТО не дуже активне, але є лідери, які постійно підтримують розміщення контингенту в Україні. Також деякі лідери пропонують гарантії безпеки на кшталт інших країн, де відбувається агресія.

"Коли є агресія, підключається коло країн, але одразу всіма силами. Україна запропонує алгоритм для діалогу протягом найближчих 7-10 днів", — додав президент.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін прагне розділити Європу та Америку.

Також український лідер розкрив подробиці щодо угоди зі США про корисні копалини.