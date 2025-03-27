Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский прокомментировал позиции стран о войсках НАТО в Украине arrow

Зеленский прокомментировал позиции стран о войсках НАТО в Украине

27 марта 2025 17:41
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский прокомментировал размещение войск НАТО — какова позиция партнеров
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 марта, прокомментировал возможность размещения иностранного контингента в Украине. По его словам, есть страны, которые активно поддерживают это и есть те, кто наоборот.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции после саммита в Париже.

Читайте также:

Иностранный контингент в Украине

"Я считаю, что у многих лидеров есть свое видение. Есть партнеры, которые активно поддерживают привлечение войск альянса, однако так же остаются и те, кто против", — сказал Зеленский.

По его словам, этот вопрос по НАТО не очень активен, но есть лидеры, которые постоянно поддерживают размещение контингента в Украине. Также некоторые лидеры предлагают гарантии безопасности вроде других стран, где происходит агрессия.

"Когда есть агрессия, подключается круг стран, но сразу всеми силами. Украина предложит алгоритм для диалога в течение ближайших 7-10 дней", — добавил президент.

Напомним, Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин стремится разделить Европу и Америку.

Также украинский лидер раскрыл подробности относительно соглашения с США о полезных ископаемых.

Владимир Зеленский НАТО война в Украине фронт миротворцы
Реклама
Реклама
Реклама