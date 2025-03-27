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Зеленский назвал страны, которые представят Европу на переговорах

27 марта 2025 17:56
Евгения Брюховецкая - редактор
Кто будет представлять Европу на переговорах с РФ — Зеленский назвал страны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 марта, назвал страны, которые будут представлять интересы Европы на переговорах с Россией по завершению войны. По его словам, это Великобритания и Франция.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции после саммита в Париже.

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"Украинская позиция очень четкая: за столом переговоров по окончанию войны должна быть обязательно Европа. Мы не рассматриваем альтернативы. Это наша четкая позиция", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Европа очень большая, поэтому должна иметь четкое представительство за этим столом переговоров. По словам президента, сегодня на саммите в Париже с партнерами договорились, что Европу будут представлять Франция и Великобритания — президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Кир Стармер.

"Я считаю, что это важно и мы хотим этот сигнал передать другим партнерам — безусловно, США", — добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что не все страны поддерживают размещение контингента НАТО в Украине.

Также украинский президент считает, что российский президент Владимир Путин стремится разделить Европу и Америку.

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