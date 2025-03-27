Путин не готов к прямым контактам, — Зеленский

Зеленский заявил, что Путин не готов к переговорам
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 марта, заявил, что готов к прямым контактам с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, это глава Кремля не готов к такой встрече.
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции после саммита в Париже.
Переговоры с Россией
"Все очень просто: он не готов к прямым переговорам. Никакого формата переговоров я не боюсь, мы в войне и не теоретически, а очень практически, к сожалению", — сказал Зеленский.
Президент рассказал, что знает все то, что происходит сейчас у нас во время войны. По его словам, мы понимаем, где у нас сложности — что на фронте, что на каждом километре.
"Я разговариваю с некоторыми лидерами что у них на вооружении, опять же мне нужно это было больше и я это все изучал и понимал в деталях, поэтому точно знаю, чего нам не хватает и что нужно", — отметил он.
Зеленский отметил, что готов к переговорам любого формата и никогда не боялся. По его мнению, Путин хочет войны, а потому что может сказать человек, который хочет войны, на переговорах о мире.
"Я не тот человек, который будет сидеть и молчать или глотать его нарративы", — добавил украинский лидер.
Ранее Зеленский назвал страны, которые будут представлять Европу на переговорах с Россией о прекращении войны.
Также президент подчеркнул, что никто не собирается "дарить" России украинские территории.
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