По мнению Путина, подписание мирного соглашения возможно только после выборов в Украине

Диктатор РФ Путин. Фото: росСМИ

Диктатор РФ Владимир Путин высказал мнение о возможности создания временной администрации в Украине при участии Организации Объединенных Наций. Все это, по его мнению, поможет провести в Украине президентские выборы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ.

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По словам российского диктатора, к подобному админконтролю со стороны ООН могут присоединиться США и европейские государства, которые Путин считает "партнерами России". Такую идею Путин озвучил во время разговора с экипажем атомной подводной лодки "Архангельск".

"В принципе, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, конечно, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти дееспособное правительство, которое пользуется доверием народа, а уже потом с ним вести переговоры о мирном договоре", — заявил Путин.

Путин подчеркнул, что Россия не видит возможности заключать соглашения с нынешним руководством Украины, поскольку оно, по его мнению, не является законным, а новые лидеры могут прийти к власти в любой момент.

Ранее сообщалось, что во время брифинга представитель МИД Украины Георгий Тихий, заявил, что российские оккупанты отказались обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Вместо этого они продолжают атаковать мирное население.

Также Тихий сообщил, что Украина не пришла к согласию и не подписала соглашение о перемирии с Россией во время переговоров в Саудовской Аравии. Для этого вопроса нужен серьезный и комплексный подход.