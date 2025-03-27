Чому Україна не домовилась про перемирʼя у Джидді — пояснення МЗС
27 березня 2025 21:51
Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE
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Україна не дійшла згоди та не підписала угоду про перемир'я з Росією під час переговорів у Саудівській Аравії. Для цього питання треба серйозний та комплексний підхід.
Про це під час брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.
За його словами, у геополітиці заяви можуть мати таку ж вагу, як і офіційні документи. Зокрема, коли певна позиція з’являється на сайті Білого дому, це не просто сигнал, а важливий міжнародний меседж.
"Ми розцінюємо заяву як офіційну позицію. І для нас вона має силу політичну, юридичну, міжнародну", — наголосив Тихий.
Раніше український лідер Володимир Зеленський назвав країни, які представлятимуть Європу на переговорах з Росією про припинення війни.
Також президент наголосив, що ніхто не збирається "дарувати" Росії українські території.
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