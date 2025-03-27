Почему Украина не договорилась о перемирии в Джидде

Почему Украина не договорилась о мире в Джидде — объяснение МИД
27 марта 2025 21:51
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE
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Украина не пришла к согласию и не подписала соглашение о перемирии с Россией во время переговоров в Саудовской Аравии. Для этого вопроса нужен серьезный и комплексный подход.
Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.
По его словам, в геополитике заявления могут иметь такой же вес, как и официальные документы. В частности, когда определенная позиция появляется на сайте Белого дома, это не просто сигнал, а важный международный месседж.
"Мы расцениваем заявление как официальную позицию. И для нас она имеет силу политическую, юридическую, международную", — подчеркнул Тихий.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал страны, которые будут представлять Европу на переговорах с Россией о прекращении войны.
Также президент подчеркнул, что никто не собирается "дарить" России украинские территории.
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