Генсек ООН відреагував на пропозицію Путіна щодо тимчасової влади в Україні

Генсек ООН Антоніу Гутерріш. Фото: Reuters

Генсек ООН Антоніу Гутерріш відреагував на пропозицію російського диктатора Путіна створити тимчасову адміністрацію в Україні. Генсек зазначив, що Україна має легітимний уряд і це потрібно поважати.

Про це Гутерріш заявив у п'ятницю, 28 березня, інформує DW.

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"В Україні є легітимний уряд, і це необхідно поважати", — сказав Гутерріш у відповідь на пропозицію Путіна запровадити в Україні певне "тимчасове управління" під егідою ООН і низки країн, щоб провести там вибори.

Раніше пропозиції Путіна відкинули у Європейській Комісії та у німецькому уряді. Зокрема, представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт наголосив, що Зеленський — "легітимний президент України, і саме він веде переговори від імені українців і ніхто інший".

В ЄК також зауважили, що Зеленський є легітимно і демократично обраним президентом України.

"Доки українці не вимагають виборів, ніхто інший не повинен пропонувати це", — зазначила речниця ЄК Паула Піньо.

Нагадаємо, що нещодавно очільник Кремля Путін заявив про можливість створення тимчасової адміністрації в Україні за участю ООН. Він вважає, що це допоможе провести в Україні вибори.

Своєю чергою, у МЗС України відреагували на пропозицію диктатора та виступили з контрпропозицією. Відтак, у міністерстві запропонували запровадити тимчасове управління ООН у Росії, "починаючи з Воркути".