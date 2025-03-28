Генсек ООН отреагировал на предложение Путина о временной власти в Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш отреагировал на предложение российского диктатора Путина создать временную администрацию в Украине. Генсек отметил, что Украина имеет легитимное правительство и это нужно уважать.

Об этом Гутерриш заявил в пятницу, 28 марта, информирует DW.

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"В Украине есть легитимное правительство, и это необходимо уважать", — сказал Гутерриш в ответ на предложение Путина ввести в Украине некое "временное управление" под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы.

Ранее предложения Путина отвергли в Европейской Комиссии и в немецком правительстве. В частности, представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт подчеркнул, что Зеленский — "легитимный президент Украины, и именно он ведет переговоры от имени украинцев и никто другой".

В ЕК также отметили, что Зеленский является легитимно и демократически избранным президентом Украины.

"Пока украинцы не требуют выборов, никто другой не должен предлагать это", — отметила пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо.

Напомним, что недавно глава Кремля Путин заявил о возможности создания временной администрации в Украине с участием ООН. Он считает, что это поможет провести в Украине выборы.

В свою очередь, в МИД Украины отреагировали на предложение диктатора и выступили с контрпредложением. Следовательно, в министерстве предложили ввести временное управление ООН в России, "начиная с Воркуты".