Путін готується до великої війни з НАТО — німецька розвідка

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Новий аналіз Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом. Також Путін готується до великої війни з НАТО.

Про це пише німецьке видання Bild.

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Нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) і Бундесвера, яку публікує Bild, свідчить, що влада РФ сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готова реалізувати свої імперські амбіції військовою силою.

В оцінці, про яку також повідомляють Süddeutsche Zeitung, WDR і NDR, йдеться, що Путін не задовольниться лише Україною. До кінця десятиліття Росія, ймовірно, створить всі необхідні умови для того, щоб мати можливість вести "широкомасштабну конвенційну війну".

Згідно з аналізом Литовської спецслужби (VSD), Росія наразі не в змозі вести повномасштабну війну проти НАТО в середньостроковій перспективі. Однак обмежені військові дії проти однієї або декількох країн НАТО можливі.

Відтак, російський диктатор нібито планує перевірити, наскільки серйозно країни НАТО насправді ставляться до зобов'язання надавати допомогу згідно зі статтею 5 Договору про НАТО в надзвичайних ситуаціях.

У доповіді BND зазначається, що хоча три чверті солдатів РФ і техніки з прикордонних регіонів з країнами Балтії наразі перебувають в Україні, військово-повітряні сили й військово-морський флот перебувають у повній бойовій готовності. Якщо війна в Україні закінчиться, російські підрозділи будуть перекинуті назад у регіон.

Попри великі втрати й західні санкції, Путін продовжує озброюватися. За даними Бундесверу і BND, військова економіка РФ виробляє більше, ніж необхідно для війни в Україні.

Крім того, до 2026 року чисельність армії РФ має бути збільшена до 1,5 мільйона солдатів. Згідно з планами на 2022 рік, чисельність особового складу, озброєнь і бойової техніки РФ на кордоні з НАТО має бути збільшена на 30-50%.

Наголошується, що Кремль збільшує військові витрати запаморочливими темпами. До 2025 року вони становитимуть близько 120 мільярдів євро, що відповідає більш ніж 6% ВВП. Таким чином, Росія майже вчетверо збільшила свій військовий бюджет порівняно з 2021 роком.

Нагадаємо, що нещодавно лідер ультраправої британської партії Reform UK Найджел Фарадж сказав, що Путін отримує "занадто багато" від переговорів під проводом США щодо закінчення війни в Україні.

Своєю чергою, Путін виступив з ініціативою щодо створення на території України тимчасової адміністрації під міжнародним контролем.