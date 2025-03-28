Путин готовится к большой войне с НАТО — немецкая разведка

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Новый анализ Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом. Также Путин готовится к большой войне с НАТО.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Новая оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Бундесвера, которую публикует Bild, свидетельствует, что власти РФ воспринимают отношения с Западом как системный конфликт и готовы реализовать свои имперские амбиции военной силой.

В оценке, о которой также сообщают Süddeutsche Zeitung, WDR и NDR, говорится, что Путин не удовлетворится только Украиной. К концу десятилетия Россия, вероятно, создаст все необходимые условия для того, чтобы иметь возможность вести "широкомасштабную конвенционную войну".

Согласно анализу Литовской спецслужбы (VSD), Россия пока не в состоянии вести полномасштабную войну против НАТО в среднесрочной перспективе. Однако ограниченные военные действия против одной или нескольких стран НАТО возможны.

Следовательно, российский диктатор якобы планирует проверить, насколько серьезно страны НАТО на самом деле относятся к обязательству оказывать помощь согласно статье 5 Договора о НАТО в чрезвычайных ситуациях.

В докладе BND отмечается, что хотя три четверти солдат РФ и техники из приграничных регионов со странами Балтии в настоящее время находятся в Украине, военно-воздушные силы и военно-морской флот находятся в полной боевой готовности. Если война в Украине закончится, российские подразделения будут переброшены обратно в регион.

Несмотря на большие потери и западные санкции, Путин продолжает вооружаться. По данным Бундесвера и BND, военная экономика РФ производит больше, чем необходимо для войны в Украине.

Кроме того, к 2026 году численность армии РФ должна быть увеличена до 1,5 миллиона солдат. Согласно планам на 2022 год, численность личного состава, вооружений и боевой техники РФ на границе с НАТО должна быть увеличена на 30-50%.

Отмечается, что Кремль увеличивает военные расходы головокружительными темпами. К 2025 году они составят около 120 миллиардов евро, что соответствует более чем 6% ВВП. Таким образом, Россия почти вчетверо увеличила свой военный бюджет по сравнению с 2021 годом.

Напомним, что недавно лидер ультраправой британской партии Reform UK Найджел Фарадж сказал, что Путин получает "слишком много" от переговоров под руководством США по окончанию войны в Украине.

В свою очередь, Путин выступил с инициативой о создании на территории Украины временной администрации под международным контролем.