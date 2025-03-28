Трамп дає Путіну занадто багато — британський політик Фарадж

Британський політик Найджел Фарадж. Фото: Reuters

Британський союзник Дональда Трампа, лідер ультраправої британської партії Reform UK Найджел Фарадж вважає, що російський диктатор Путін отримує "занадто багато" від переговорів під проводом США щодо закінчення повномасштабної війни РФ проти України. Він зазначив, що остаточний результат переговорів не може бути перемогою російського правителя.

Про це Фарадж сказав в інтерв'ю BBC, інформує видання Politico.

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"Володимир Путін отримує занадто багато від переговорів під проводом США щодо припинення війни між Україною та Росією", — сказав Фарадж.

Водночас лідер британських реформаторів, який раніше щедро хвалив Трампа, попередив, що остаточний результат переговорів не може бути перемогою російського президента.

"Цілком правильно прагнути до миру, але ми не можемо мати мир, який перетворює Путіна на переможця", — зазначив Фарадж. Також він сказав про Трампа: "Я не був би на 100 відсотків згоден з тим, де зараз знаходиться його команда, абсолютно ні".

Ці коментарі вражають, з огляду на тривалу підтримку Фараджем президента США. Він був присутній на інавгурації Трампа, виступав на мітингах Трампа — і навіть отримав улесливе привітання з 60-річчям від головного республіканця США.

Однак зараз Фарадж стикається з власним внутрішнім тиском щодо України: керівна Лейбористська партія намагається зобразити політика, який раніше стверджував, що НАТО і Європейський Союз спровокували Путіна на вторгнення, як м'якого щодо Росії.

З моменту вступу на посаду в січні адміністрація Трампа виключила можливість членства України в НАТО, применшила перспективу розгортання миротворчих сил за підтримки США на місцях і припустила, що Україна не поверне собі території, окуповані Росією.

"Ми хочемо мирної угоди. Звичайно, всі хочуть мирної угоди, але вона має бути справедливою. На цей час здається, що Росія отримує занадто багато", — вважає британський політик.

У відповідь на запитання про те, чи не дає Трамп Путіну занадто багато можливостей, лідер британських правопопулістів погодився: "На цей момент це виглядає саме так. Можливо, за лаштунками з російського боку відбуваються речі, про які ми не знаємо, але наразі це викликає занепокоєння".

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до прямих контактів з Путіним. Однак, за його словами, очільник Кремля не готовий до такої зустрічі.

Водночас Путін виступив з ініціативою щодо створення на території України тимчасової адміністрації під міжнародним контролем. Проте таку ініціативу не схвалили у США.