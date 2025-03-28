Трамп дает Путину слишком много — британский политик Фарадж

Британский политик Найджел Фарадж. Фото: Reuters

Британский союзник Дональда Трампа, лидер ультраправой британской партии Reform UK Найджел Фарадж считает, что российский диктатор Путин получает "слишком много" от переговоров под руководством США по окончанию полномасштабной войны РФ против Украины. Он отметил, что окончательный результат переговоров не может быть победой российского правителя.

Об этом Фарадж сказал в интервью BBC, информирует издание Politico.

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"Владимир Путин получает слишком много от переговоров под руководством США по прекращению войны между Украиной и Россией", — сказал Фарадж.

В то же время лидер британских реформаторов, который ранее щедро хвалил Трампа, предупредил, что окончательный результат переговоров не может быть победой российского президента.

"Совершенно правильно стремиться к миру, но мы не можем иметь мир, который превращает Путина в победителя", — отметил Фарадж. Также он сказал о Трампе: "Я не был бы на 100 процентов согласен с тем, где сейчас находится его команда, абсолютно нет".

Эти комментарии впечатляют, учитывая длительную поддержку Фараджем президента США. Он присутствовал на инаугурации Трампа, выступал на митингах Трампа - и даже получил льстивое поздравление с 60-летием от главного республиканца США.

Однако сейчас Фарадж сталкивается с собственным внутренним давлением в отношении Украины: правящая Лейбористская партия пытается изобразить политика, который ранее утверждал, что НАТО и Европейский Союз спровоцировали Путина на вторжение, как мягкого в отношении России.

С момента вступления в должность в январе администрация Трампа исключила возможность членства Украины в НАТО, преуменьшила перспективу развертывания миротворческих сил при поддержке США на местах и предположила, что Украина не вернет себе территории, оккупированные Россией.

"Мы хотим мирного соглашения. Конечно, все хотят мирного соглашения, но оно должно быть справедливым. На данный момент кажется, что Россия получает слишком много", — считает британский политик.

В ответ на вопрос о том, не дает ли Трамп Путину слишком много возможностей, лидер британских правопопулистов согласился: "На данный момент это выглядит именно так. Возможно, за кулисами с российской стороны происходят вещи, о которых мы не знаем, но сейчас это вызывает беспокойство".

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым контактам с Путиным. Однако, по его словам, глава Кремля не готов к такой встрече.

В то же время Путин выступил с инициативой о создании на территории Украины временной администрации под международным контролем. Однако такую инициативу не одобрили в США.