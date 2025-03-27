Західні аналітики вважають, що Путін домагатиметься від Трампа зняти частину санкцій в обмін на перемир'я

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

За словами деяких європейських і американських чиновників, поінформованих про переговори США та РФ, Дональд Трамп незабаром зіткнеться з важким рішенням у своєму прагненні припинити агресію Росії в Україні. Путін почне тиснути на президента США і вимагати преференцій.

Про це у своєму аналітичному матеріалі пише Bloomberg.

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Після триденних переговорів у Саудівській Аравії російські офіційні особи заявили, що хочуть пом’якшення деяких санкцій перед впровадженням узгодженого припинення вогню в Чорному морі.

Серед вимог Кремля — дозвіл деяким банкам знову приєднатися до міжнародної платіжної системи SWIFT. Щоб такий крок був ефективним, потрібна згода Європейського Союзу, який також обмежив доступ кредиторів до системи. Європейські чиновники сказали, що це дуже малоймовірно і потребуватиме одностайної підтримки всіх 27 держав-членів.

Все це розчарувало членів американської делегації, оскільки вони заявили, що росіяни не дотримуються взятих на себе зобов’язань, за словами кількох людей, які знають про їхні дискусії. Кілька офіційних осіб як зі США, так і з Європи припустили, що Кремль грає з американцями, і запитали, як довго Трамп це терпітиме.

Видання зазначає, що Москва, видається, має намір продовжити дискусії та зберегти рамки переговорів вузькими, щоб змусити Вашингтон поступитися. Рішення Трампа пов’язати відносини з Росією з іншими проблемами США, такими як Іран і Китай, також забезпечило Путіну важіль впливу, додають європейські співрозмовники Bloomberg.

Виклавши на переговорах свої вимоги щодо пом’якшення санкцій, Росія вимагатиме, щоб майбутні угоди зі США включали гарантії конкретних переваг, а не просто туманні взаємні поступки, за словами однієї особи, яка знайома з думкою Кремля.

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Bloomberg пише, що основні вимоги Путіна, за словами західних чиновників, не змінилися. Це, зокрема, бажання нейтралізувати українську армію, анексувати території, які Москва окупувала і незаконно визнала російськими, а також припинення поставок зброї Києву.

Власна оцінка розвідувального співтовариства США свідчить, що Росія та Україна можуть побачити більший стимул для продовження конфлікту замість того, щоб поспішати з невигідним врегулюванням.

Прагнення президента США до швидкого вирішення проблеми ускладнює передбачення, що він остаточно вирішить, додали європейські чиновники.

"Я просто хочу, щоб це припинилося, — сказав Трамп Newsmax. — Я не хочу платити".

Нагадаємо, 25 березня Україна завершила другий раунд переговорів з офіційними особами США у Саудівській Аравії.

А за підсумками переговорів у Росії заявили, що контакти між США і РФ триватимуть і надалі.