Пєсков прокоментував підсумки переговорів між США та Росії в Ер-Ріяді

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про результати переговорів делегації Росії та США у Саудівській Аравії. Речник Кремля заявив, що на цей момент тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною не заплановано.

Про це він повідомив під час брифінгу з пресою.

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Дмитро Пєсков наголосив, що поки що не обговорюється й особиста зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом. За його словами, якщо така необхідність виникне, її можна буде швидко погодити.

Говорячи про переговори, які наразі відбуваються в Ер-Ріяді, Пєсков зазначив, що зміст цих контактів публічно не розкриватиметься, оскільки вони мають технічний характер. Він також підкреслив, що контакти між США і Росією триватимуть й надалі, але конкретних домовленостей наразі немає.

За словами Пєскова, попередні результати консультацій між Москвою та Вашингтоном уже передані на розгляд у столиці обох країн і нині перебувають у процесі аналізу. Які саме держави можуть бути залучені до наступних етапів переговорів між РФ і США, речник Кремля також не уточнив.

Нагадаємо, перед зустріччю делегацій США та Росії представників медіа попросили покинути будівлю, де мали пройти переговори.

Згодом представник російської делегації прокоментував розмову зі США.

Також низка ЗМІ повідомила, що російська делегація нібито вимагала виведення військ ЗСУ з чотирьох областей України.