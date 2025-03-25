Росія в переговорах зі США вимагає, щоб ЗСУ вивели війська з 4 областей

Переговори США і РФ у Саудівській Аравії. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія на переговорах зі США в Саудівській Аравії продовжує висловлювати свої максимальні вимоги. Зокрема, Кремль сподівається на виведення Збройних сил України з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, попри те, що не контролює жоден з регіонів повністю.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на джерела.

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За словами близького до Кремля чиновника, Москва має намір за всяку ціну зміцнити контроль над цими областями. Він пояснює це тим, що російський диктатор Володимир Путін не може дозволити собі відмовитися від них після закріплення їхнього статусу в конституції РФ.

"Немає конституційного механізму для відділення регіонів. Нам (повністю потрібні Запорізька та Херсонська області. — Ред.). Або Трамп вплине на них (на ЗСУ. — Ред.), щоб вони вийшли, або нам скажуть: "Вступайте в тривалі переговори і просто використовуйте військову силу, щоб встановити контроль". Це найгірший варіант для нас, тому що переправи через річки — це завжди болючі операції", — сказав чиновник.

Як альтернативний варіант країна-агресор розглядає захоплення частини Дніпропетровської та Сумської областей, щоб потім запропонувати обмін на Херсонську та Запорізьку.

Водночас чиновник додав, що з погляду військової логістики, війська РФ у нинішньому стані не можуть прагнути до чогось за межами району Слов'янська (Донецька область) і Дніпропетровська (імовірно, мається на увазі Дніпропетровська область).

Ізраїльський військовий експерт Давид Шарп зазначив, що захопити зазначені області військовим шляхом Росія швидко не здатна.

"Для росіян захоплення навіть пари сіл — уже велике досягнення. Щоб форсувати Дніпро і взяти Херсон, або навіть просто зайняти місто Запоріжжя, яке розташоване на обох берегах, має статися щось екстраординарне", — пояснив експерт.

При цьому в Москві також розраховують на те, що адміністрації Трампа не дуже важливо, які саме території відійдуть Кремлю.

"Наскільки я розумію, Трамп хоче сучасну, добре озброєну, прозахідну Україну. Він не може просто так повністю відмовитися від України. Але де саме пройде кордон, для нього не так вже й важливо", — стверджує джерело Moscow Times.

Нагадаємо, що вчора в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулися переговори між США і РФ. Вони тривали понад 12 годин і, за інформацією ЗМІ, загальну заяву за підсумками зустрічі буде опубліковано сьогодні, 25 березня.

Також ми писали, що днем раніше, у неділю, переговори в Ер-Ріяді відбулися між США та Україною. Учора ввечері стало відомо, що українська делегація залишиться в Саудівській Аравії ще на день, щоб провести ще одну зустріч з американською стороною.