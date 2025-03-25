Делегація України залишається в Саудівській Аравії для ще одної зустрічі із США

Зустріч делегацій України та США у Джидді 11 березня. Ілюстративне фото: Andrii Subiga/X

Українська делегація залишається в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ще на один день. Зокрема, для зустрічі з представниками США.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власне джерело в делегації.

Читайте також:

Україна проведе ще одну зустріч із США

Зазначимо, що у неділю 23 березня, делегації України та США провели зустріч в Ер-Ріяді. Сторони обговорювали в той день безпеку об'єктів енергетики та інфраструктури. Після зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров, який був у складі делегації, заявив, що "дискусія була продуктивною та цілеспрямованою". Перед цим видання The New York Times повідомляло, що українська сторона може залишитися для додаткових перемовин зі Штатами, але все залежатиме від прогресу.

Крім того, в понеділок, 24 березня, переговори в Ер-Ріяді відбулися між делегаціями США та Росії. Зустріч була в закритому режимі. Як інформував спікер Кремля Дмитро Пєсков, сторони обговорювали питання Чорноморської ініціативи для забезпечення безпеки судноплавства. До речі, була інформація, що переговори тривали близько 12 годин.

Через деякий час речниця Держдепартаменту Теммі Брюс підтвердила, що в Ер-Ріяді було обговорено мораторій на удари в Чорному морі.

"Основною метою є повне відновлення мирної торгівлі в Чорному морі", — сказала вона.

Також Теммі Брюс заявила, що на думку Держдепартаменту США, Росія та Україна близькі до повного припинення вогню.

Детальніше про те, що обговорювали США та Україна за версією Офісу президента — читайте за цим посиланням.

Також ми повідомляли, що спільна заява за результатами переговорів США та Росії — має бути опублікована сьогодні, 25 березня.