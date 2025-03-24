Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии 24 марта — детали

Делегация США. Иллюстративное фото: Us State

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершилась встреча делегаций США и России. Переговоры продолжались более 12 часов.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Переговоры США и России продолжались более 12 часов и касались завершения войны в Украине. Стороны общались в закрытом формате.

По информации медиа, совместное заявление по итогам переговоров планируют обнародовать 25 марта.

Российская делегация уже покинула отель The Ritz-Carlton, где проходила встреча сторон.

Ранее представитель российской стороны, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что дискуссия проходила "творчески" и обсуждались непростые вопросы.

После этой встречи запланирован еще один раунд переговоров между представителями Соединенных Штатов и Украины.