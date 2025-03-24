Умєров 24 березня прибув на переговори із США в Ер-Ріяді

Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув на другий раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Вони відбуваються в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на світові інформагенції у понеділок, 24 березня.

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"Міністр оборони України Умєров прибув на новий раунд переговорів із представниками США", — йдеться у повідомленні.

За інформацією росЗМІ, наразі американська сторона продовжує говорити з делегацією Росії. Відомо, що у Саудівській Аравії вже відбувся один раунд.

Нагадаємо, радник керівника ОП Сергій Лещенко повідомив, про що говорили представники України та США 23 березня.

Також офіційні особи Штатів зустрілися вчора з росіянами. Зокрема, вони говорили про часткове припинення вогню.