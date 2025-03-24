Умеров 24 марта прибыл на переговоры с США в Эр-Рияде

Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл на второй раунд переговоров с Соединенными Штатами Америки. Они проходят в Эр-Рияде.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на мировые информагентства в понедельник, 24 марта.

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"Министр обороны Украины Умеров прибыл на новый раунд переговоров с представителями США", — говорится в сообщении.

По информации росСМИ, сейчас американская сторона продолжает говорить с делегацией России. Известно, что в Саудовской Аравии уже состоялся один раунд.

Напомним, советник руководителя ОП Сергей Лещенко сообщил, о чем говорили представители Украины и США 23 марта.

Также официальные лица Штатов встретились вчера с россиянами. В частности, они говорили о частичном прекращении огня.