Зустріч делегацій США і Росії в Саудівській Аравії пройде без преси

Державний секретар США Марко Рубіо та радник з питань національної безпеки Майк Волц. Фото: Saul Loeb/Pool via REUTERS

Сьогоднішня зустріч представників Росії та Сполучених Штатів, яка має відбутися в Саудівській Аравії, в Ер-Ріяді, проходитиме без участі преси. Наразі журналістам невідомі теми розмов та чи буде брифінг для представників медіа після зустрічі.

Про це повідомляє кореспондентка "Суспільне".

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Журналістів попросили покинути готель, де мають пройти переговори

Зазначається, що співробітники Служби державної безпеки королівства нібито звернулися до журналістів із проханням залишити територію готелю The Ritz-Carlton, де мають відбутися переговори. Офіційної інформації щодо тематики або порядку денного зустрічі поки не оприлюднено.

Раніше повідомлялося, що саміт у Саудівській Аравії має стосуватися можливого перемир’я в Україні, однак жодна зі сторін не підтвердила, що це буде єдиним або головним питанням. Також невідомо, чи плануються коментарі для ЗМІ після завершення переговорів.

Як повідомив американський конгресмен Майк Волц, йдеться про "заходи з контролю, підтримання миру, заморожування ліній там, де вони є". Також, за його словами, плануються обговорення "заходів зі зміцнення довіри", серед яких ключовим питанням є повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією.

Згідно з джерелами, обізнаними з деталями підготовки переговорів, делегацію США очолюють старший директор Ради нацбезпеки Білого дому Ендрю Пік та високопосадовець Держдепартаменту Майкл Антон. Вони вже провели попередню зустріч з українською стороною в неділю ввечері, а в понеділок мають зустрітися з російською делегацією.

Нагадаємо, вчора, 23 березня, в Ер-Ріяді пройшла зустріч між делегаціями США та України.

Згодом перебіг переговорів в Ер-Ріяді прокоментував Володимир Зеленський.