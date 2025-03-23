Переговори України та США у Саудівській Аравії 23 березня — підсумки зустрічі

Україна і США завершили зустріч в Ер-Ріяді — про що говорили
У неділю, 23 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Під час зустрічі сторони обговорили низку питань.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.
Про що говорили Україна та США в Ер-Ріяді
До складу української делегації входили фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент. Однією з тем обговорення стала енергетична сфера.
"Завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Завдання Президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", — зазначив Умєров.
Нагадаємо, переговори між Україною та США відбулися напередодні зустрічі американських представників із російською стороною, яка запланована на понеділок, 24 березня. Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф зазначив, що йтиметься про домовленості, які були досягнуті під час розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.
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