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Україна і США завершили зустріч в Ер-Ріяді — про що говорили

23 березня 2025 22:45
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори України та США у Саудівській Аравії 23 березня — підсумки зустрічі
Зустріч делегацій України та США у Джидді 11 березня. Ілюстративне фото: Andrii Subiga/X
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 23 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Під час зустрічі сторони обговорили низку питань.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

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До складу української делегації входили фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент. Однією з тем обговорення стала енергетична сфера.

"Завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Завдання Президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", — зазначив Умєров.

Переговори України та США в Саудівській Аравії
Повідомлення Умєрова у Facebook

Нагадаємо, переговори між Україною та США відбулися напередодні зустрічі американських представників із російською стороною, яка запланована на понеділок, 24 березня. Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф зазначив, що йтиметься про домовленості, які були досягнуті під час розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

США переговори Україна Саудівська Аравія мирні переговори
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