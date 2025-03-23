Переговори України і США в Саудівській Аравії почнуться пізно ввечері 23 березня — що відомо

Переговори між Україною та США. Ілюстративне фото: Георгій Тихий / Facebook

У неділю, 23 березня, пізно ввечері в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудуться переговори між представниками України та США. Основна увага буде приділена 30-денному перемир’ю на енергооб’єктах та безпеці судноплавства в Чорному морі.

Про це повідомляє Reuters.

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Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умеров. Як зазначив раніше президент Володимир Зеленський, це дозволить Києву діяти "дуже швидко і дуже предметно".

Переговори України та США відбудуться напередодні запланованої зустрічі американських представників із російською стороною, яка має відбутися в понеділок, 24 березня. У разі прогресу українська делегація може провести повторну зустріч із американцями вже після їхніх перемовин із Росією.

Водночас офіційний Київ вважає зустріч 23 березня суто технічною. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що обговорюватимуться "модальності, нюанси можливих режимів припинення вогню, способи їх відстеження та контролю".

Раніше Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету, під час якого була проведена підготовка до зустрічі української та американської делегацій.