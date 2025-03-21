У МЗС розкрили деталі наступної зустрічі України та США у Саудівській Аравії

Зустріч делегацій України та США у Джидді 11 березня. Фото: ОПУ

У МЗС України розповіли деталі щодо майбутньої зустрічі делегацій України та США в Саудівській Аравії. Відтак, наступна зустріч України й США у Саудівській Аравії буде технічна, а не політична.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує "РБК-Україна".

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Деталі майбутньої зустрічі України та США у Саудівській Аравії

Речник дипломатичного відомства зазначив, що цього разу зустріч представників України та США у Саудівській Аравії буде технічною, а не політичною. За його словами, під час зустрічі мають визначатися параметри пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі переговорів.

"Це зустріч не політична, а технічна. Зустріч, на якій мають визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі переговорів. Ми як держава запропонували й погодилися на конкретну американську пропозицію про 30-денне тимчасове повне припинення вогню", — сказав Тихий.

А також зауважив, що переговори, які відбудуться в Саудівській Аравії, українська сторона ставиться до них до як до двосторонніх українсько-американських. Речник МЗС додав, що Україні невідомо про те, як там будуть відбуватися контакти американців з росіянами.

За інформацією Тихого, після зустрічі в Джидді американська команда запевнила, що донесе результати російській стороні, зрозуміє, на що готові йти росіяни.

"Технічний рівень і технічні дискусії. Там буде військовий компонент, а міністр закордонних справ — це вже політичний, щодо міністра поки немає у нас планів на участь його у цій зустрічі", — заявив речник МЗС.

Нагадаємо, що 19 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом. Йшлося про ситуацію в Україні.

Згодом президент США Дональд Трамп назвав дуже хорошими розмови з Путіним і Зеленським. За його словами, він націлений на "об'єднання цих двох країн".