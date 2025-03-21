Розмови Трампа з Путіним та Зеленським — що кажуть в США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп назвав дуже хорошими розмови з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. За його словами, він націлений на "об'єднання цих двох країн".

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв'ю Breitbart News.

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Коментуючи розмови з Путіним та Зеленським, Трамп розповів, що вони "дуже добре просуваються". Він вірить, що йому вдасться досягнути мирної угоди.

"Моя мета — об'єднати ці дві країни. Тоді ми домовимося про припинення вогню і, врешті-решт, перестанемо втрачати по дві тисячі людей на тиждень", — заявив президент США.

Також він анонсував підписання угоди про рідкісноземельні мінерали з Україною.

Нагадаємо, 18 березня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. У Білому домі заявили, що "переговори пройшли добре".

Ймовірно, російський диктатор навмисно затримав розмову з лідером США, через що вона почалася на годину пізніше.

Як відомо, під час цього дзвінка сторони обговорили рух до миру, обмін полоненими, військові допомогу США та спортивне протистояння США та РФ.

Вже 19 березня Трамп зідзвонився із Зеленським. Президент США описав її як "дуже хорошу". Розмова тривала близько години і значна частина ґрунтувалася на дзвінку до Путіна.