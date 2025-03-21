Разговоры Трампа с Путиным и Зеленским — что говорят в США

Хорошо продвигаемся — Трамп о разговорах с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошими разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, он нацелен на "объединение этих двух стран".
Об этом Дональд Трамп сказал в интервью Breitbart News.
Что говорит Трамп о разговорах с Путиным и Зеленским
Комментируя разговоры с Путиным и Зеленским, Трамп рассказал, что они "очень хорошо продвигаются". Он верит, что ему удастся достичь мирного соглашения.
"Моя цель — объединить эти две страны. Тогда мы договоримся о прекращении огня и, в конце концов, перестанем терять по две тысячи человек в неделю", — заявил президент США.
Также он анонсировал подписание соглашения о редкоземельных минералах с Украиной.
Напомним, 18 марта Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В Белом доме заявили, что "переговоры прошли хорошо".
Вероятно, российский диктатор намеренно задержал разговор с лидером США, из-за чего он начался на час позже.
Как известно, во время этого звонка стороны обсудили движение к миру, обмен пленными, военную помощь США и спортивное противостояние США и РФ.
Уже 19 марта Трамп созвонился с Зеленским. Президент США описал ее как "очень хорошую". Разговор длился около часа и значительная часть основывалась на звонке к Путину.
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