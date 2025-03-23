Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии начнутся поздно вечером 23 марта — что известно

Переговоры между Украиной и США. Иллюстративное фото: Георгий Тихий / Facebook

В воскресенье, 23 марта, поздно вечером в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоятся переговоры между представителями Украины и США. Основное внимание будет уделено 30-дневному перемирию на энергообъектах и безопасности судоходства в Черном море.

Об этом сообщает Reuters.

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Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. Как отметил ранее президент Владимир Зеленский, это позволит Киеву действовать "очень быстро и очень предметно".

Переговоры Украины и США состоятся накануне запланированной встречи американских представителей с российской стороной, которая должна состояться в понедельник, 24 марта. В случае прогресса украинская делегация может провести повторную встречу с американцами уже после их переговоров с Россией.

В то же время официальный Киев считает встречу 23 марта чисто технической. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что будут обсуждаться "модальности, нюансы возможных режимов прекращения огня, способы их отслеживания и контроля".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета, во время которого была проведена подготовка к встрече украинской и американской делегаций.