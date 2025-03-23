Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии 23 марта — итоги встречи

Встреча делегаций Украины и США в Джидде 11 марта. Иллюстративное фото: Andrii Subiga/X

В воскресенье, 23 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Telegram.

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В состав украинской делегации входили специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компоненты. Одной из тем обсуждения стала энергетическая сфера.

"Завершили встречу с американской командой. Разговор был конструктивным и содержательным — обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере. Задача Президента Украины Владимира Зеленского — достижение достойного и продолжительного мира для нашего государства и людей, а значит, для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", — отметил Умеров.

Сообщение Умерова в Facebook

Напомним, переговоры между Украиной и США состоялись накануне встречи американских представителей с российской стороной, которая запланирована на понедельник, 24 марта. Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф отметил, что речь пойдет о договоренностях, которые были достигнуты во время разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.