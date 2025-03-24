Встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии пройдет без прессы

Государственный секретарь США Марко Рубио и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтс. Фото: Saul Loeb/Pool via REUTERS

Сегодняшняя встреча представителей России и Соединенных Штатов, которая должна состояться в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, будет проходить без участия прессы. Сейчас журналистам неизвестны темы разговоров и будет ли брифинг для представителей СМИ после встречи.

Об этом сообщает корреспондентка "Суспільне".

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Отмечается, что сотрудники Службы государственной безопасности королевства якобы обратились к журналистам с просьбой покинуть территорию отеля The Ritz-Carlton, где должны состояться переговоры. Официальная информация по тематике или повестке дня встречи пока не обнародована.

Ранее сообщалось, что саммит в Саудовской Аравии должен касаться возможного перемирия в Украине, однако ни одна из сторон не подтвердила, что это будет единственным или главным вопросом. Также неизвестно, планируются ли комментарии для СМИ после завершения переговоров.

Как сообщил американский конгрессмен Майк Уолтц, речь идет о "мерах по контролю, поддержанию мира, замораживанию линий там, где они есть". Также, по его словам, планируются обсуждения "мер по укреплению доверия", среди которых ключевым вопросом является возвращение украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

Согласно источникам, знакомым с деталями подготовки переговоров, делегацию США возглавляют старший директор Совета нацбезопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента Майкл Антон. Они уже провели предварительную встречу с украинской стороной в воскресенье вечером, а в понедельник должны встретиться с российской делегацией.

Напомним, вчера, 23 марта, в Эр-Рияде прошла встреча между делегациями США и Украины.

Впоследствии ход переговоров в Эр-Рияде прокомментировал Владимир Зеленский.