Переговори України та США у Саудівській Аравії — Зеленський розкрив подробиці

Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Саудівській Аравії відбувається вже друга зустріч української та американської делегацій. Цього разу переговори проходять на більш технічному рівні за участі військових, дипломатів та представників Міністерства енергетики.

Своє відеозвернення глава держави о публікував у Facebook.

Читайте також:

Зеленський про переговори України та США в Ер-Ріяді

За словами президента, він отримав звіт від міністра оборони Рустема Умєрова щодо перебігу переговорів. Зеленський зазначив, що дискусія конструктивна та корисна, а робота делегацій триває.

"Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії. Цього разу більш технічного рівня — наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики. Щойно я говорив з Рустемом Умєровим — він мені доповів про зустріч, про перебіг перемовин. Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває", — наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що головне завдання України та партнерів — змусити Росію припинити удари.

"Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати", — сказав президент.

Український лідер також згадав нічну російську дронову атаку на українські міста. Він подякував захисникам неба за знищення 97 російських БпЛА, наголосивши на потребі більшої кількості систем ППО та амуніції. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у Києві та Запоріжжі й закликав партнерів до посилення тиску на Росію.

Крім того, глава держави відзначив воїнів 72-ї, 152-ї, 3-ї штурмової бригад та 59-ї бригади безпілотних сил, які показали успішні результати на фронті. Президент підкреслив, що Україна заслуговує на рівне ставлення у світі та справедливий мир.

Нагадаємо, 23 березня у Саудівській Аравії почався другий раунд переговорів між українською та американською делегаціями. Перемовини відбуваються напередодні зустрічі представників США з російською стороною, яка запланована на 24 березня.