Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — Зеленский раскрыл подробности

Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Саудовской Аравии состоялась уже вторая встреча украинской и американской делегаций. На этот раз переговоры проходят на более техническом уровне с участием военных, дипломатов и представителей Министерства энергетики.

Свое видеообращение глава государства публиковал в Facebook.

Читайте также:

Зеленский о переговорах Украины и США в Эр-Рияде

По словам президента, он получил отчет от министра обороны Рустема Умерова о ходе переговоров. Зеленский отметил, что дискуссия конструктивная и полезная, а работа делегаций продолжается.

"Сегодня уже вторая встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии. На этот раз более технического уровня — наши военные, наши дипломаты, наши представители Министерства энергетики. Только что я говорил с Рустемом Умеровым — он мне доложил о встрече, о ходе переговоров. Наша команда работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезен. Работа делегаций продолжается", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что главная задача Украины и партнеров — заставить Россию прекратить удары.

"Но о чем бы мы сейчас ни говорили с нашими партнерами, нужно дожать Путина до реального приказа прекратить удары: кто эту войну принес, тот и должен ее забрать", — сказал президент.

Украинский лидер также упомянул ночную российскую дроновую атаку на украинские города. Он поблагодарил защитников неба за уничтожение 97 российских БпЛА, отметив необходимость большего количества систем ПВО и амуниции. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Киеве и Запорожье и призвал партнеров к усилению давления на Россию.

Кроме того, глава государства отметил воинов 72-й, 152-й, 3-й штурмовой бригад и 59-й бригады беспилотных сил, показавших успешные результаты на фронте. Президент подчеркнул, что Украина заслуживает равного отношения в мире и справедливого мира.

Напомним, 23 марта в Саудовской Аравии начался второй раунд переговоров между украинской и американской делегациями. Переговоры проходят накануне встречи представителей США с российской стороной, которая запланирована на 24 марта.