Переговори України та США в Ер-Ріяді 23 березня — Умєров повідомив про початок зустрічі

Україна та США розпочали нові переговори в Саудівській Аравії
У неділю, 23 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді розпочалися нові переговори між українською та американською делегаціями. Представники країн обговорюють низку складних технічних питань.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.
Україна та США почали переговори
За словами Умєрова, українська делегація працює над низкою складних технічних питань. До її складу входять фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент.
"Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки. На столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури. Сьогодні працюємо над низкою складних технічних питань — у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна представить список об’єктів для мораторію на удари.
Переговори України та США відбуваються напередодні запланованої зустрічі американських представників із російською стороною, яка запланована на понеділок, 24 березня.
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