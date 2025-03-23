Переговори України та США в Ер-Ріяді 23 березня — Умєров повідомив про початок зустрічі

Зустріч делегацій України та США у Джидді 11 березня. Ілюстративне фото: ОПУ

У неділю, 23 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді розпочалися нові переговори між українською та американською делегаціями. Представники країн обговорюють низку складних технічних питань.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

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За словами Умєрова, українська делегація працює над низкою складних технічних питань. До її складу входять фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент.

"Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки. На столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури. Сьогодні працюємо над низкою складних технічних питань — у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Умєрова у Facebook

Раніше ми писали, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна представить список об’єктів для мораторію на удари.

Переговори України та США відбуваються напередодні запланованої зустрічі американських представників із російською стороною, яка запланована на понеділок, 24 березня.