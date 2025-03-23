Переговоры Украины и США в Эр-Рияде 23 марта — Умеров сообщил о начале встречи

Встреча делегаций Украины и США в Джидде 11 марта. Иллюстративное фото: ОПУ

В воскресенье, 23 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались новые переговоры между украинской и американской делегациями. Представители стран обсуждают ряд сложных технических вопросов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

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По словам Умерова, украинская делегация работает над рядом сложных технических вопросов. В ее состав входят специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент.

"Начали встречу с американской командой в Рияде. Выполняем задание президента Украины по приближению достойного мира для нашего государства и обеспечения безопасности. На столе, в частности, предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Сегодня работаем над рядом сложных технических вопросов — в составе нашей делегации специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент", — говорится в сообщении.

Сообщение Умерова в Facebook

Ранее мы писали, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина представит список объектов для моратория на удары.

Переговоры Украины и США проходят накануне запланированной встречи американских представителей с российской стороной, которая запланирована на понедельник, 24 марта.