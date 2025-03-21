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У Саудівській Аравії Україна покаже список для мораторію ударів

21 березня 2025 17:08
Аркадій Пастула - Редактор
Україна представить у Саудівській Аравії список об’єктів для мораторію ударів — заява Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Володимир Зеленський розповів, що у Саудівській Аравії Україна представить список об’єктів для мораторію ударів. Відомо, що делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Про це український лідер розповів на пресконференції з лідером Чехії Петром Павелом у пʼятницю, 21 березня.

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"Україна представить список об’єктів для мораторію ударів у Саудівській Аравії", — заявив Зеленський.

За його словами, делегація на чолі з Умєровим та командою спеціалістів підготують перелік об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не буде проти будь-якого формату та будь-яких кроків до безумовного припинення вогню.

Також глава держави наголосив, що ООН не може гарантувати безпеку Україні. За його словами, це не може бути як альтернатива контингенту або гарантіям безпеки. 

Володимир Зеленський війна Україна Саудівська Аравія Рустем Умєров
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