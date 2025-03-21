Україна представить у Саудівській Аравії список об’єктів для мораторію ударів — заява Зеленського

У Саудівській Аравії Україна покаже список для мораторію ударів
Президент Володимир Зеленський розповів, що у Саудівській Аравії Україна представить список об’єктів для мораторію ударів. Відомо, що делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.
Про це український лідер розповів на пресконференції з лідером Чехії Петром Павелом у пʼятницю, 21 березня.
Список об’єктів для мораторію ударів
"Україна представить список об’єктів для мораторію ударів у Саудівській Аравії", — заявив Зеленський.
За його словами, делегація на чолі з Умєровим та командою спеціалістів підготують перелік об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не буде проти будь-якого формату та будь-яких кроків до безумовного припинення вогню.
Також глава держави наголосив, що ООН не може гарантувати безпеку Україні. За його словами, це не може бути як альтернатива контингенту або гарантіям безпеки.
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