Зеленський пояснив, чому ООН не зможе захистити Україну

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент Володимир Зеленський заявив, що Організація Обʼєднаних Націй не може гарантувати безпеку Україні. За його словами, цей варіант з миротворцями не розглядається.

Про це український лідер сказав у відповідь на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік у пʼятницю, 21 березня, на пресконференції з лідером Чехії Петром Павелом.

Читайте також:

ООН не захистить Україну

"При всій повазі ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки. Ми підтримуємо розумні, логічні стосунки з ООН, але це не може бути альтернативою", — наголосив Зеленський.

За його словами, ООН не матиме мандату для захисту України у випадку нового російського нападу. Він вважає, що РФ не буде боятися.

"Тут є питання, чи буде такий мандат у контингенту. Поки немає відповіді на це питання, але безумовно, коли є зрозумілі війська, є ППО та є кораблі, є літаки та є серйозна армія, а також реальна розвідка наших партнерів тут в Україні, безумовно піти проти такої інфраструктури дуже небезпечно для росіян. Чи буде Росія боятися ООН? Вони цією війною порушили все, тому я не думаю, що вони будуть боятися", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави повідомив, що наступного тижня на "Коаліції охочих" обговорять відправку контингенту в Україну.

Також Зеленський висловився про умови припинення вогню та 30-денну тишу, яку запропонували США.