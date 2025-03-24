Перемовини в Ер-Ріяді — в Офісі Президента розкрили основні теми

Зустріч у Джидді. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Україна та Сполучені Штати Америки під час перемовин у Саудівській Аравії 23 березня обговорили низку важливих питань, зокрема безпеку судноплавства, захист портової інфраструктури та можливість припинення обстрілів на морі. Також під час обговорень зачепили тему обміну полоненими.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Про що Україна говорила з представниками США у Саудівській Аравії

За його словами, під час п’ятигодинної зустрічі йшлося про взаємне припинення атак у морському просторі, зокрема припинення вогню по портах Одеси, Миколаївщини та Херсонщини. У відповідь Україна зобов'язується не атакувати російські об'єкти на морі, включно з річковими. За словами Лещенка, безпека українських портів, що працюють під постійною загрозою ракетних атак, є критично важливою для забезпечення експорту та економічної стабільності.

"Йшлося про взаємне припинення вогню — ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, у тому числі річкові, вони не атакують наші об'єкти та наші порти", — сказав Сергій Лещенко.

Окремою темою перемовин стали питання обміну військовополоненими та повернення українських дітей, яких утримує РФ.

Крім цього, перемовини торкнулися технічних аспектів захисту об’єктів енергетичної інфраструктури. Міністр оборони Рустем Умєров раніше повідомляв, що дискусія з американською делегацією в Ер-Ріяді була конструктивною.

Нагадаємо, відомо, що делегація США зустрінеться окремо з Україною після переговорів з Росією.

Натомість зустріч США з Росією пройшла без журналістів — представників медіа попросили покинути готель.