Переговоры в Эр-Рияде — в Офисе Президента раскрыли основные темы

Встреча в Джидде. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Украина и Соединенные Штаты Америки во время переговоров в Саудовской Аравии 23 марта обсудили ряд важных вопросов, в частности безопасность судоходства, защиту портовой инфраструктуры и возможность прекращения обстрелов на море. Также во время обсуждений затронули тему обмена пленными.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

Читайте также:

О чем Украина говорила с представителями США в Саудовской Аравии

По его словам, во время пятичасовой встречи речь шла о взаимном прекращении атак в морском пространстве, в частности о прекращении огня по портам Одессы, Николаевщины и Херсонщины. В ответ Украина обязуется не атаковать российские объекты на море, включая речные. По словам Лещенко, безопасность украинских портов, работающих под постоянной угрозой ракетных атак, является критически важной для обеспечения экспорта и экономической стабильности.

"Речь шла о взаимном прекращении огня — мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты", — сказал Сергей Лещенко.

Отдельной темой переговоров стали вопросы обмена военнопленными и возвращения украинских детей, которых удерживает РФ.

Кроме этого, переговоры коснулись технических аспектов защиты объектов энергетической инфраструктуры. Министр обороны Рустем Умеров ранее сообщал, что дискуссия с американской делегацией в Эр-Рияде была конструктивной.

Напомним, известно, что делегация США встретится отдельно с Украиной после переговоров с Россией.

Зато встреча США с Россией прошла без журналистов — представителей медиа попросили покинуть отель.