Переговори в Саудівській Аравії — відбудеться ще один раунд з Україною

Представники США на переговорах в Саудівській Аравії. Фото ілюстративне: Reuters

В понеділок, 24 березня, в Саудівській Аравії відбуваються переговори між Сполученими Штатами та Росією. Очікується, що після зустрічі відбудеться ще один раунд переговорів між командами США та України.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як зазначає видання, американські та російські представники сіли за стіл переговорів у Ер-Ріяді в Саудівській Аравії. Зустріч стосується часткового припинення вогню в Україні.

"Очікується, що після зустрічі відбудеться ще один раунд переговорів між командами США та України (після вчорашньої зустрічі офіційних осіб Вашингтона та Києва)", — йдеться у повідомленні.

На окремих зустрічах планують обговорити деталі призупинення атак на енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру. Також йтиметься про припинення атак у Чорному морі для забезпечення безпечного комерційного судноплавства.

Нагадаємо, на сьогоднішню зустріч представників РФ та США в Саудівській Аравії не допустили пресу. Також наразі невідомо, чи плануються коментарі для ЗМІ після завершення переговорів.

Також ми писали про те, що відомо про переговори в Саудівській Аравії щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Сьогодні зустрічаються США та РФ, а напередодні американці поспілкувалася з українською делегацією.