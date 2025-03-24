Переговоры в Саудовской Аравии — состоится еще один раунд с Украиной

После переговоров с россиянами США встретятся с Украиной
В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии проходят переговоры между Соединенными Штатами и Россией. Ожидается, что после встречи состоится еще один раунд переговоров между командами США и Украины.
Об этом сообщает The Guardian.
Переговоры США с украинской и российской сторонами
Как отмечает издание, американские и российские представители сели за стол переговоров в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Встреча касается частичного прекращения огня в Украине.
"Ожидается, что после встречи состоится еще один раунд переговоров между командами США и Украины (после вчерашней встречи официальных лиц Вашингтона и Киева)", — говорится в сообщении.
На отдельных встречах планируют обсудить детали приостановления атак на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также речь пойдет о прекращении атак в Черном море для обеспечения безопасного коммерческого судоходства.
Напомним, на сегодняшнюю встречу представителей РФ и США в Саудовской Аравии не допустили прессу. Также пока неизвестно, планируются ли комментарии для СМИ после завершения переговоров.
Также мы писали о том, что известно о переговорах в Саудовской Аравии по завершении полномасштабной войны в Украине. Сегодня встречаются США и РФ, а накануне американцы пообщалась с украинской делегацией.
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