Переговоры в Саудовской Аравии — состоится еще один раунд с Украиной

Представители США на переговорах в Саудовской Аравии. Фото иллюстративное: Reuters

В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии проходят переговоры между Соединенными Штатами и Россией. Ожидается, что после встречи состоится еще один раунд переговоров между командами США и Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как отмечает издание, американские и российские представители сели за стол переговоров в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Встреча касается частичного прекращения огня в Украине.

"Ожидается, что после встречи состоится еще один раунд переговоров между командами США и Украины (после вчерашней встречи официальных лиц Вашингтона и Киева)", — говорится в сообщении.

На отдельных встречах планируют обсудить детали приостановления атак на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также речь пойдет о прекращении атак в Черном море для обеспечения безопасного коммерческого судоходства.

Напомним, на сегодняшнюю встречу представителей РФ и США в Саудовской Аравии не допустили прессу. Также пока неизвестно, планируются ли комментарии для СМИ после завершения переговоров.

Также мы писали о том, что известно о переговорах в Саудовской Аравии по завершении полномасштабной войны в Украине. Сегодня встречаются США и РФ, а накануне американцы пообщалась с украинской делегацией.